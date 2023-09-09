О том, что США, судя по всему, вскоре отправят в Украину дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, которые должны помочь защитникам в противостоянии с путинской армией, пишет «НБН», ссылаясь на материал американского издания ABC News, получившего информацию от официальных лиц.

По словам одного из собеседников издания — «они будут», однако до официального объявления о поставках, планы могут несколько измениться. Впрочем, еще один американский чиновник заявил — планы об отправке ракет уже лежат «на столе» и, возможно, данные тактические боеприпасы будут включены в предстоящий пакет военной помощи, который отправят в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что при дальности поражения до 300 километров, в зависимости от модификации, развертывание ATACMS даст возможность Украине «накрывать огнем» цели, расположенные почти в 4 раза дальше, чем с помощью имеющихся на данный момент ракетных комплексов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ отчитались о количестве ликвидированных наземных вражеских целей за 8-е сентября.