О том, что за минувшие сутки, благодаря работе авиации и артиллерии, было результативно поражено 9 районов концентрации «живой силы» оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, размещенную на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, на протяжении последних 24 часов, пилотами авиации Сил Обороны было нанесено 9 ударов по местам, где сосредоточились личный состав, системы вооружений и военная техника противника, и еще 1 — по позициям, на которых разместились российские зенитно-ракетные комплексы.

Также, бойцами подразделений ракетных войск и артиллерии ВСУ, накрыты огнем: 1 склад с боеприпасами, 9 артиллерийских средств, 6 командных пунктов и 1 станция радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Наталья Гуменюк сообщила — российские захватчики обустроили новую станцию для запуска дронов-камикадзе по нашей стране.