О том, что «Большая двадцатка» все же приняла коммюнике по результатам саммита, и в этом документе содержится призыв, касающийся соблюдения принципов международного права, в частности, относительно сохранения территориальной целостности и суверенитета всех стран, включая абсолютную недопустимость применения ядерного вооружения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу G20.

Основные тезисы вышеуказанного документа:

все государства должны действовать согласно целям и принципам «Устава ООН», и использования, либо угроза применением ядерного оружия — недопустимы;

представители стран подчеркнули неприемлемость человеческих страданий и дополнительных негативных последствий войны в Украине, оказывающих влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность;

готовность к конструктивным инициативам, поддерживающим всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в Украине.

Однако, этой же декларацией подчеркивается, что G20 — «не платформа для решения геополитических проблем».

Ранее мы писали о том, что Зеленский категорично высказался о возможности мирных переговоров с Путиным.