О том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил — гибель главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина в очередной раз показывает, какие катастрофы могут произойти, если люди заключают какие-либо соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет «НБН», ссылаясь на материал СNN.

По мнению журналистов, вопреки тому, что контрнаступление ВСУ пока принесло только «скромные успехи», Зеленский все же полностью отвергает любые предположения относительно прихода того времени, когда стоит начать договариваться о мире с Кремлем. В частности, президент Украины обоснованно полагает:

Когда вы хотите иметь компромисс или диалог с кем-то, вы не можете это сделать со лжецом.

Подтверждая свою позицию, лидер Украины привел примеры других государства, подвергшихся нападению РФ, и продолжающих быть частично оккупированными Москвой:

Видели ли вы какой-то компромисс со стороны Путина в других вопросах? С Грузией? С Молдовой?

Ранее мы писали о том, что Лайма Вайкуле призналась — она восхищается Зеленским и рассказала, какого артиста видит президентом РФ.