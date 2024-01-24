О том, какие изменения в риторике касательно помощи нашей стране прозвучали от словацкого лидера, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, удалось прийти к обоюдному согласию по целому перечню вопросов, и, в частности:

Братислава не станет ограничивать приобретение Украиной вооружения и боеприпасов у словацкого бизнеса;

начнутся поставки от словацких компаний, в состав грузов которых войдет техника для возведения оборонительных укреплений;

Братислава поддержит программу «Ukraine Facility», предусматривающую выделение Киеву 50 млрд евро странами ЕС;

Фицо полностью поддержит евроинтеграционные стремления Украины;

Киев и Братислава продолжат плодотворное сотрудничество в целях безопасности и процветания обеих стран.

Впрочем, есть один нюанс — Словакия на государственном уровне не будет помогать Украине оружием, однако станет обеспечивать «гуманитаркой».

Ранее мы писали о том, как в МИД отреагировали на скандальное заявление Фицо о «компромиссе» между Украиной и РФ.