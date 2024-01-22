Словацкий премьер убежден, что войска Российской Федерации не уйдут из Крыма, Донецкой и Луганской областей. По его словам, поэтому нужен «компромисс» для окончания войны – Киев якобы должен «отдать» захваченные регионы оккупантам, информирует «НБН».

Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице отреагировал на скандальные заявления Фицо. Дипломат написал, что не может быть компромисса по территориальной целостности ни нашей страны, ни Словакии, ни любого другого государства.

Представитель МИД подчеркнул, что Киев и его союзники прилагают все усилия, чтобы Кремль вывел оккупационные войска с территории Крымского полуострова, Донетчины и Луганщины, и чтобы они не пошли дальше, в частности на словацкую землю.

Спикер ведомства добавил, что без безопасности в нашей стране не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, поэтому общими усилиями государства должны приближать победу украинцев в войне с РФ.

Отметим, что Фицо также заявил о намерении блокировать интеграцию нашей страны в НАТО.