О том, что вчерашняя операция, в рамках которой домой вернулись 90 украинских военнопленных пока еще не завершилась, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее от спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, все вышеописанное является «действительно отличной новостью», однако, это «еще не 53 обмен», так как данный процесс полноценно еще не окончился, то есть, — «операция продолжается».

В частности, спикер военной разведки Украины акцентировал:

Но это не последние новости, и мы действительно рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию.

Кроме того, отдельно Юсов подчеркнул, что практически каждый обмен военнопленными с государством-террористом — достаточно сложная процедура, поскольку приходится усиленно бороться не только «за возвращение наших защитников и защитниц», но и обычных гражданских лиц.

Ранее мы писали о том, что Госпогранслужба показала физическое состояние защитников Украины, которых вчера удалось вернуть из российского плена.