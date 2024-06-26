О том, какое состояние здоровья имеют наши военные, продолжительное время удерживаемые в изматывающих условиях российского плена, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как подчеркивают в пресс-службе ГПСУ, на фотоснимках зафиксированы самые первые часы после осуществления данного обмена. Далее освобожденных защитников ожидают встречи с родными и близкими, долгий процесс реабилитации, а так возможность снова дышать воздухом свободы.

Следует отметить, что Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, удалось в этот раз вернуть домой воинов Нацгвардии, ВМС, ВСУ, Теробороны и пограничников, включая защитников Мариуполя и ЧАЭС.

Фото — t.me/DPSUkr

Фото — t.me/DPSUkr

Фото — t.me/DPSUkr

Фото — t.me/DPSUkr

Фото — t.me/DPSUkr

Фото — t.me/DPSUkr

Ранее мы писали о том, как у Буданова высказывались о состоянии защитников, которых Украина вернула из российского плена.