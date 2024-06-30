О том, что к 7 часам 46 минут вечера субботы, «чрезвычайникам» удалось локализировать и ликвидировать возгорания зданий и авто на месте вражеских ударов в данном городе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины.

Как стало известно, ликвидировать пожар пришлось в двух местах сразу: у 2-этажного здания и хозпристройки, включая ряжом расположенные автомобилей (огнем охватило 300 квадратных метров) и рядом с двумя 1-этажными зданиями на площади около 150 квадратных метров.

На данный момент поисково-спасательные работы закончены, и, в соответствии с предварительной информацией, из-за военного преступления страны-агрессора погибли 7 человек (из них — 2 детей) и у 31 человек (из них — 8 детей) — ранения различной степени тяжести.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что в МВД раскрывали подробности дронового удара РФ по патрульному авто на Сумщине.