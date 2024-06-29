О том, что «вторая армия мира» в этот выходной день осуществила дроновую атаку на автомобиль Национальной полиции, патрулирующий территорию Шосткинского района Сумской области, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в официальном Facebook-аккаунте Министерства внутренних дел Украины.

Как стало известно, российский дроновый удар фактически уничтожил данный служебный автомобиль — машина сгорела дотла. При этом, никто из полицейских не пострадал.

Впрочем, вышеописанной прицельной атакой FPV-дрона армии Путина, ранен местный житель, просто проходивший мимо в момент удара БПЛА. Гражданина немедленно и своевременно доставили в ближайшую больницу на госпитализацию.

Фото — facebook.com/mvs.gov.ua

Фото — facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Днепропетровской ОВА сообщали количество жертв и пропавших без вести из-за удара РФ по многоэтажке.