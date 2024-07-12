О том, что накануне, 11 июля, между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и одиозным миллиардером Дональдом Трампом, обсуждались так называемые «возможности мира» для Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение неназванного представителя главы венгерского правительства, опубликованное в Reuters.

По словам вышеуказанного чиновника, Трамп и Орбан встретились в доме миллиардера — флоридском поместье Мар-а-Лаго, в рамках «следующей остановки миротворческой миссии» венгерского премьера, где подискутировали «о возможности мира».

При этом, от советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана прозвучал обоснованный комментарий относительно самопровозглашенной «миротворческой миссии» Орбана — Киев будет справедливо обеспокоен любой попыткой договориться о мирном соглашении с РФ без привлечения Украины.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал, ездил ли Орбан в Москву на встречу с Путиным по договоренности с Киевом.