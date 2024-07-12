В ходе совместного брифинга с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом украинский лидер ответил на вопрос журналистов относительно визита Орбана в Москву. Представители СМИ поинтересовались, поехал ли венгерский премьер-министр в столицу РФ по договоренности с Зеленским, информирует «НБН».

По словам гаранта, он не знал, что после посещения Киева представитель Будапешта отправится на встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Президент отметил, что ему неизвестно «куда завтра поедет» глава правительства Венгрии.

Зеленский добавил, что не все лидеры могут быть посредниками на переговорах, так как для выполнения соответствующей роли нужно иметь определенную силу и полномочия.

Напомним, что ранее на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском лидер украинцев подробно объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Киевом и Москвой.