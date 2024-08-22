Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу американского посольства в Киеве, существует высокая степень угрозы воздушных атак со стороны страны-агрессора на Украины из-за празднования Дня Независимости Украины (суббота, 24 августа).

В соответствии с оценками американских дипломатов, на протяжении последующих нескольких дней, а также в течение грядущего уик-энда, сформировался весьма заметный повышенный риск проведения ночных и дневных ударов российскими беспилотниками «Герань-2/Шахед» и ракетами, фактически по всем регионам нашей страны, — «в связи с празднованием Дня Независимости Украины».

Ранее наш информационный портал писал о том, что иноСМИ проанализировали, действительно ли в Германии наступил финансовый «бюджетный кризис» и закончились средства на военную поддержку Украины.