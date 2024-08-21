Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Bloomberg, обозревателю-аналитику Марку Чемпиону удалось выяснить, хватает ли Германии ресурсов для пролонгации военно-финансовой поддержки Украины.

По словам Чемпиона, вопреки серьезных экономическим сложностям, Германия все еще остается более, чем слишком богатой, чтобы не продолжать финансово помогать Украине и одновременно увеличивать расходы на расширение собственного оборонного производства.

Обозреватель издания акцентировал:

Германия играет особую роль в поддержке Украины, поскольку она стала вторым после США крупнейшим поставщиком оружия [для ВСУ], в частности, систем ПВО IRIS-T.

Следует отметить, что Берлин старается опровергнуть слухи касающиеся того, что размер финансовой помощи Украине со следующего года будет ограничен по причине «внутриполитических соображений» и проблем с наполнением федерального бюджета.

Ранее наш информационный портал писал, с чьей подачи Германия решила урезать объем военной помощи Украине.