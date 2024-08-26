Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на официальный аккаунт Telegram

Дуров, являющийся гражданином ОАЭ и Франции, в настоящее время находится под стражей, и срок его задержания продлен до 96 часов. Французские правоохранительные органы обвиняют его в том, что он не предпринял должных мер для предотвращения преступного использования Telegram.

Компания Telegram заявила, что она строго следует отраслевым стандартам модерации и постоянно улучшает свои методы. В компании считают, что возлагать ответственность за злоупотребления платформой на её владельца — абсурдно. Telegram подчеркивает своё соответствие законодательству ЕС, включая Закон о цифровых услугах, и надеется на скорейшее разрешение ситуации.

Российское посольство во Франции активно работает над выяснением причин задержания и защитой прав Дурова, в то время как Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность взаимодействием французских властей с российскими чиновниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ узнали, за что во Франции арестовали основателя Telegram и VK Дурова.