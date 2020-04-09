Бывший министр Михаил Абызов женился на экс-стюардессе Валентине Григорьевой. Свадьба прошла в СИЗО

Валентина Григорьева / Михаил Абызов

47-летний Михаил Абызов, находящийся сейчас в следственном изоляторе «Лефортово», женился на своей 29-летней возлюбленной — бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию. Заявление пара подала в начале марта в Рязанский отдел ЗАГС.

Само бракосочетание, судя по всему, состоялось в назначенный срок — 25 марта, но известно об этом достоверно стало лишь сейчас, когда Абызова в СИЗО навестили правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии. Кроме того, были опасения, что церемонию могут перенести из-за коронавируса, но в итоге все прошло по плану. Сама церемония состоялась в присутствии сотрудников СИЗО и была непродолжительной. Как сообщил телеграм-канал «Татлер-батлер», на клятвы дают всего пять минут.

Валентина Григорьева

Напомним, Валентина и Михаил познакомились в сети, как об этом рассказывала сама девушка, ранее работавшая стюардессой в бизнес-классе. Абызов наткнулся на ее профиль в соцсетях и влюбился.

У Валентины есть родная сестра Екатерина Григорьева, которая работала моделью Victoria’s Secret, да и сама экс-стюардесса пробовала себя в качестве модели — Валентина была финалисткой шоу «Топ-модель по-русски». В октябре 2018 года у Григорьевой и Абызова родился сын.

Михаил Абызов

Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации,

— говорила Григорьева в интервью РБК.

Напомним, Михаил Абызов был министром по делам по делам «Открытого правительства». Позднее против него было возбуждено уголовное дело. Абызова подозревали в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищении и выводе зарубеж четырех миллиардов рублей, в нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью.

Абызов также входил в список богатейших бизнесменов России. В 2018 году Forbes включил его в рейтинг, где экс-министр занял 162-е место с состоянием 600 миллионов долларов.

Для Абызова брак с Григорьевой стал вторым. В первом браке экс-министра с Екатериной Сиротенко родились трое детей.

По материалам: www.spletnik.ru