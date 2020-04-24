«Санта-Барбара» отдыхает: мама Неймара рассталась с молодым бойфрендом, когда узнала, что он встречался с поваром ее сына

Надин Гонсалвес/Тиаго Рамос

Две недели назад 52-летняя Надин Гонсалвес, мама знаменитого бразильского футболиста Неймара, публично рассказала о романе с 22-летним манекенщиком и звездой киберспорта Тиаго Рамосом. Она опубликовала в инстаграме кадр с ним и романтично подписала его в духе блогеров-любителей философских мыслей, что «необъяснимое понять нельзя, если человек этим живет». Однако отношения пары продлились недолго — романтика и философияя оказались бессильны перед лицом прошлого бойфренда Надин. Как сообщает издание The Sun, Надин узнала, что Тиаго раньше встречался с мужчинами, и выгнала его из дома.

Как пишут СМИ, романы с мужчинами у Рамоса были до отношений с Надин, а не во время, то есть ей он, судя по всему, не изменял, однако сам этот факт от нее все же утаил. Что больше расстроило мать спортсмена — ложь бойфренда или его сексуальная ориентация, — сказать сложно, но продолжать после этого отношения с ним она не смогла.

По информации одного бразильского журналиста, на разрыве отношений с Тиаго настояла семья Надин (советовал ли Неймар маме бросить бойфренда, неизвестно), так что она велела ему немедленно собирать вещи. Судя по последним публикациям Рамоса, он вернулся домой к своим родным в Бразилию.

Тиаго Рамос

Имена бывших возлюбленных Тиаго, кстати, известны. По слухам, он встречался с личным шеф-поваром Неймара Мауро, а также с бразильским комиком Карлиньосом Майей.

Со своим бывшим мужем и отцом Неймара Неймаром Сантосом Надин развелась в 2016 году — в браке они прожили 25 лет. Однако остались, кажется, друзьями — кадр с ее новым молодым бойфрендом он прокомментировал смайлами с аплодисментами. Кстати, сам Неймар новые отношения матери тоже поначалу одобрил и под ее снимком с Тиаго пожелал ей счастья и признался в любви.

Надин Гонсалвес Неймар и Тиаго Рамос

По материалам: www.spletnik.ru