Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: «Они обсуждали «Мегзит» еще до свадьбы»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"

Меган Маркл и принц Гарри

Ровно через месяц выйдет в свет новая книга «В поисках свободы» (Finding Freedom) о 38-летней Меган Маркл и 35-летнем принце Гарри, но внимание прессы к ней приковано уже сейчас. По некоторым данным, ее авторы — королевские хроникеры Омид Шорби и Каролин Дюран — обращались за информацией к своим героям, когда работали над текстом, а также разговаривали с их друзьями, используя информацию из ближайшего окружения герцога и герцогини Сассекских. Книга обещает пролить свет на новую жизнь Меган и Гарри в США и на «Мегзит», который был для них не таким уж неожиданным, как принято считать.

Британские таблоиды, обсуждая содержание книги, сообщают, что об отказе от статуса старших членов королевской семьи Меган и Гарри говорили друг с другом еще до свадьбы. 

Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"Принц Гарри и Меган МарклЭто решение не было скоропалительным. Семена «Мегзита» были посеяны еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем,— говорит инсайдер.

Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"

Книга «В поисках свободы» опровергнет суждение о том, что Меган Маркл была движущей силой переезда из Англии в США.Слово «Мегзит» всегда вызывало гнев Гарри, потому что оно означает, что Меган принимала решение уйти из королевской семьи. Однако это решение принял он сам,— рассказал инсайдер.

Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"

Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"Обложка книги «В поисках свободы»

По материалам: www.spletnik.ru


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