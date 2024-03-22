О том, какие неадекватные крошечные заработные платы предлагают жителям этого временного захваченного украинского города российско-оккупационные администрации, пишет «НБН», ссылаясь на ряд объявлений, размещенных в местном центре занятости населения, и опубликованные в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, высококвалифицированный медицинский специалист, то есть врач, при условии трудоустройства в Мариуполе, может рассчитывать на заработную плату обычного дворника, то есть фактически «раба», прикрепленного к территории.

При этом, даже водителю городского общественного автотранспорта гарантируются выплаты на 15 процентов, а бухгалтеру по закупкам — на 25 процентов больше, чем медику.

Советник мэра Мариуполя резюмировал:

Цена предательства. Очень хочется спросить в глаза, как оно, стоило предавать страну, сдавать наших Героев и проукраинских людей за 10 русских «серебряников»? Довольны, мраZота?

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что Андрющенко рассказывал, с какой целью РФ перебросила в Мариуполь десятки полицаев.