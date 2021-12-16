Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на The Sun.



Как оказалась, отказаться от семейной традиции Её Величество заставила ситуация с пандемией коронавируса. А точнее — опасения касательно штамма «Омикрон».



Как отметила сама британская королева, ей очень жаль отменять мероприятие, но она уверена, что её решение правильное и предусмотрительное. Как уточнила Елизавета II, встреча всех членов королевской семь под одной крышей может «поставить под угрозу Рождество в других семьях».



Стоит отметить, что официальная пресс-служба Букингемского дворца отказалась комментировать отмену рождественского обеда, подчеркнув, что данное мероприятие — личное семейное торжество.

Напомним, ранее в СМИ повилась информация, что принц Гарри прилетит в Лондон на Рождество.