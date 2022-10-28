Глава Российской Федерации появился на публике бледный, как смерть, и со странным цветом кожи кистей рук, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

В Сети сразу же заметили сходство рук уже покойной британской королевы Елизаветы ІІ и конечностей кремлевского диктатора. 6 сентября правительница Соединенного Королевства приняла отставку главы правительства Бориса Джонсона и назначила новым премьер-министром Лиз Трасс, пожав ей руку. Уже 8 сентября королева скончалась.

У Елизаветы кожа кистей рук была темно-фиолетового цвета, что говорит о нарушении кровообращения и болезни периферических сосудов. Такую же проблему с руками заметили и у Путина. Возможно такой признак является симптомом ишемии, цианоза либо болезни Рейно.

Ранее британское издание опубликовало материал о болезни лидера россиян, сообщив, что Путин похудел на 8 килограммов, страдает от приступов кашля и регулярной тошноты.