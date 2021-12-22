Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.



Светлана Лобода стала гостем шоу «Ранок з Україною», где поделилась новогодними воспоминаниями из детства. В частности, артистка рассказала историю о своем новогоднем костюме:



«Я всегда выбирала роль Снежной Королевы. Почему-то, именно этот образ был мне по душе. Он такой холодный, величественный, красивый… Помню, как мы с мамой шили мне платье из домашних штор. Давили ёлочные игрушки и приклеивали их суперклеем к платью».



Исполнительница также показала свой детский снимок в этом платье. Как видно из подписи, это 1990 год, а значит на фото Свете всего 7 лет.



Фото — stars.segodnya.ua

Певица добавила, что это новогоднее платье до сих пор хранится у неё дома на чердаке.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода расплакалась, когда её спросили об Украине.