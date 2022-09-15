На своей Facebook-странице артистка сообщила, что она отменила благотворительный тур по Германии в поддержку Украины, поскольку выяснила, что в билетах на эти концерты указана ложная информация, пишет «НБН».

Об этом звезда узнала от поклонников, которые прислали ей видео купленных билетов. Оказалось, что на бланках неправильно указали название ее шоу, однако больше Лободу ужаснуло то, что российский пропагандистский «Первый канал» указан ее медиапартнером.

Исполнительница заявила, что ответственны за печать билетов организаторы, поэтому концерты в Германии будут перенесены, пока они не заменят все билеты с дезинформацией.

Ранее в интервью Лобода рассказала о переписках с российским певцом Филиппом Киркоровым в начале полномасштабной войны в Украине. Артистка заявила, что путинист поддерживал ее.