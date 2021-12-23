Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Daily Express.



Очередным поводом для ссоры может стать ситуация с младшей дочерью Гарри и Меган. Как известно, малышку Лилибет Меган Маркл родила в начале июня. Буквально сразу возник вопрос — где будут крестить дочь герцогов Саасекских?



Во многих СМИ предполагали, что крестины девочки пройдут в Лондоне, согласно всем королевским традициям. Такой шаг точно бы позволил наладить отношения между королевскими персонами. Но вот уже конец года, а крестин маленькой Лилибет-Дианы так и не было.



Правда, как отмечает королевский эксперт Нил Шон, принц Гарри и Меган Маркл уже окрестили свою маленькую дочь. Церемония проходила в строжайшем секрете:



«Все подробности крестин дочери принц Гарри опишет в своих мемуарах. Они должны выйти в 2022 году», — отмечают в издании.



Если эти разговоры правдивы — значит малышка Лилибет будет первой в истории наследницей британского престола, которая прошла обряд крещения врозь королевским традициям и за стенами Англиканской церкви. А это может ещё больше отдалить принца Гарри от своих родных.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество с королевой.