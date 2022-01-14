Об этом передает «НБН» ссылаясь на The Telegraph.

Вотсон написала статью, в которой задела тему аномальной засухи в штате Калифорния, где и проживает семья Гарри и Меган. Как известно, из-за засухи в Калифорнии ограничили возможность пользоваться водой, что и стало причиной для насмешек над герцогами Сассекскими.

Шейн Вотсон, в частности, отметила, что дом внука британской королевы оснащен 16 санузлами, что якобы очень смешно на фоне сложившийся ситуации в штате:

«Лучший способ узнать, кто из знаменитостей является клоуном — это если в их доме оборудовано 16 ванных комнат. И это при том, что в доме живут двое взрослых и двое детей. Вот, к примеру, как это есть у Сассекских… Вы же знаете — но я скажу снова, потому что эта информация не перестает удивлять — что у них санузлов на 7 больше, чем спальных комнат».

В этом контексте журналистка призвала Гарри и Меган брать пример из более скоромных знаменитостей, которые не гонятся за роскошными домами.

Стоит отметить, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Гарри и Меган намерены продать свой дом в Калифорнии.