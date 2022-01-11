Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Daily Mail.



По информации СМИ, принц Уильям был так обозлен на своего младшего брата, что был категорически против того, дабы Гарри появлялся в Лондоне на открытии памятника их маме — принцессе Диане.



И хотя многие тогда предполагали, что памятник леди Дианы наоборот, поможет братьям помириться, реально оказалась более плачевной. Уильям не хотел видеть Гарри в Лондоне, но жена герцога Кембриджского, Кейт Миддлтон, вынудила его пригласить брата на церемонию:



«В начале 2021 года Уильям был в ярости из-за Гарри. А Кейт взяла на себя роль миротворца в этих непростых братских отношениях».



Источник уточнил, что именно благодаря Кейт Миддлтон между наследниками британского престола остались хоть какие-то отношения:



«Если бы не Кейт, страшно представить, что было бы между Уильямом и Гарри… А Кейт всегда была в роли посла мира между ними».



Стоит отметить, что самой Кейт Миддлтон не было на церемонии открытия памятника принцессе Диане.