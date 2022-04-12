Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Бритни Спирс.

Американская певица Бритни Спирс в третий раз станет мамой. Артистка ждет ребенка от своего жениха, фитнес-тренера Сэма Асгари. Певица разоткровенничалась и поделилась с поклонниками, как протекает ее беременность.

Спирс пишет, что во время последнего отдыха ей все время хотелось кушать. При этом накануне поездки селебрити похудела, на отдыхе начала стремительно набирать вес. Бритни сделала тест на беременность – он подтвердил догадки знаменитости о том, что она снова станет мамой.

По словам знаменитости, ее живот стремительно увеличивается. Узнав о беременности, Бритни приняла решение реже появляться на глазах у публики и папарацци.

Поклонники и коллеги певицы начали активно поздравлять Бритни Спирс с беременностью.

К слову, у 40-летней певицы есть двое сыновей от первого брака – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Мальчиков певица родила от танцовщика Кевина Федерлайна.

Ранее в сеть попали фото подросших сыновей Бритни Спирс.