Об этом работающая в РФ телеведущая и певица поведала в эфире одного из телешоу на росТВ, передает «НБН».

Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, призналась, что в 2021 году у нее случился выкидыш.

Артистка не стала рассказывать, на каком сроке и когда прервалась ее беременность, но намекнула, что причиной могло стать падения. Также она поведала, что узнав о беременности, боялась потерять роль.

«Во время беременности падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям», — сказала телеведущая.

Как известно, сейчас знаменитость вынашивает под сердцем ребенка. Тодоренко признается, что долго скрывала беременность «из-за того, что предыдущая беременность не сложилась».

«Я даже боялась делать тест», — признается Тодоренко.

Как известно, работающая в РФ Тодоренко молчит о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия. Ее коллеги-артисты неоднократно обращались к ней с призывом прервать молчание и высказаться о кровавой войне в родной стране.

Недавно Тодоренко выпустила новую песню, в которой намекнула, что отношения с мужем-россиянином Владиславом Топаловым для нее важнее всего. Ведущая и ее муж, гражданин РФ Топалов воспитывают 4-х летнего сына Михаила. Пара вот-вот станет родителями во второй раз.

Ранее Катя Осадчая призвала лишить Тодоренко гражданства Украины.