Артистка, которая предательски сбежала в РФ, откуда активно поддерживает так называемую «СВО», в интервью российской блогерше Татарке вспомнила о работе на Януковича, информирует «НБН».

Повалий принялась расхваливать бывшего президента Украины. Певица объяснила, что поддерживала его, так как ее привлекла «трагическая» биография соратника Путина – пророссийский политик вырос в деревне, его воспитывала бабушка.

По словам артистки, Янукович, который вырос без мамы, достиг «таких успехов». Кроме того, Повалий нравились чистые города и то, как живут люди на Донбассе. Предательница подчеркнула, что этот регион для нее «тоже был важным».

Певица заявила, что она получила больше жизненного опыта, являясь депутатом «Партии регионов», чем артисткой. Она вспомнила, как с группой нардепов ездила в Госдуму РФ. Повалий недоумевает, почему после этого визита в Москву ее тогда вызвали на допрос в прокуратуру.

Артистка заявила, что тогда политическая сила Януковича показывала, что Украина «идет не тем путем», что она «должна» дружить с РФ, однако «многие этого не понимали».

Напомним, что недавно в другом интервью Повалий назвала вторжение армии Путина в Украину «спасением» и рассказала о «тайных письмах с благодарностью» от соотечественников.