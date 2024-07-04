Артистка в интервью белорусскому телеканалу назвала развязанную РФ войну против Украины «спасением» и продолжила убеждать в том, что часть ее соотечественников с 2014 года мечтали о «русском мире», информирует «НБН».

По словам Повалий, 10 лет в Киеве она ждала российских «освободителей», заявив, что вторжение захватчиков стало «спасением» для нее и таких людей, как она. Певица отметила, что «не могла позволить себе» громко говорить о поддержке РФ, однако она демонстрировала это своими действиями.

Уроженка Киевщины пожаловалась, что на родине ее «уничтожали», однако почему-то она не объяснила, почему до последнего не уезжала из страны.

Также артистка рассказала об украинцах, которые ждали «освобождения» и сейчас «втихаря радуются» войне, пишут письма со словами благодарности, что они могут быть свободными. Однако никаких доказательств существования таких посланий она не представила.

Ранее Повалий «объяснила», почему в 2022 году 9 мая на сцене Кремля она исполнила украинскую «Пісню про рушник».