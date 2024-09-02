Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на GQ

Татум рассказал, что в течение целого года он полностью избегал этой процедуры, предпочитая каждую неделю покупать новые футболки. По его словам, ненависть к стирке была столь велика, что он даже не использовал своё бельё, предпочитая носить только новые белые футболки.

Актер отметил, что этот необычный эксперимент произошел в конце 1990-х или начале 2000-х годов, когда он сам назвал этот период «годом свежей белой футболки». В течение этого времени Татум полностью отказался от стирки одежды, просто обновляя гардероб каждую неделю.

Татум также поделился, что среди его любимых предметов одежды остается простая белая футболка от Hanes и «ребристые» майки, которые он по-прежнему считает наиболее удобными и стильными. Этот экстраординарный опыт стал важной частью его повседневного стиля и предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Камалия раскрыла, какие слова бывшего мужа подтолкнули ее к разводу после 20 лет отношений.