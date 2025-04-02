Маколей, который обрел всемирную славу после роли Кевина Маккаллистера в рождественском фильме «Один дома», в интервью подкасту Sibling Revelry рассказал о сложных отношениях с отцом Кристофером Калкином.

По его словам, в детстве отец физически и морально издевался нам ним, информирует издание «НБН».

Актер рано ушел из киноиндустрии, поскольку устал. Он заявил отцу, что ему нужен перерыв, однако Кристофер был против завершения карьеры сына, работа которого была единственным источником дохода в семье.

Знаменитость смог добиться своего только после развода родителей, тогда же он оборвал связь с отцом и вот уже около 30 лет не общается с ним. Звезда Голливуда обратил внимание на то, что у Кристофера есть 7 детей и 4 внуков, однако никто из них не хочет иметь с ним ничего общего.

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