Старая мода: как ношеные вещи вместо переработки попадают к благотворителям

В Европе система сбыта ненужной одежды давно налажена, а в Украине вся надежда на энтузиастов

Киевлянка Валентина перед Новым годом решила перебрать гардероб. Нашла немало хороших вещей, которые давно не носятся и только место занимают. Вещи качественные, просто надоели — не в помойку же их. Решили поступить с ними грамотно — сдать тем, кто найдет одежде применение. "Гугл выдал немало мест в Киеве, где должны были принимать б/у одежду. Стали обзванивать — оказалось, практически все пункты не работают", — делится опытом она. Когда наконец с одной организацией удалось связаться, и Валентина с мужем наконец привезли своей машиной одежду в пункт приема, их отправили — привозите на следующей неделе. Можно ли где-то у вас оставить? — категорическое «нет» в ответ. Ну, на следующей неделе сдать вполне приличные вещи с благотворительной целью удалось. Но посчитайте потраченное время, нервы, бензин, наконец…

Повторное использование и переработка одежды в современном мире — очень актуальная тема, она вписывается в Цели устойчивого развития ООН и очень распространена в развитых странах. Но в Украине, чтобы быть благодетелем или просто не вредить лишний раз окружающей среде мусором, надо изрядно потрудиться, преодолевая препятствия. И это — столица, мегаполис. А куда девать ненужное остальной стране?

На чьих плечах наша старая одежда

Сегодня проблема с употреблением одежды в Украине и ее грамотной утилизацией пока на энтузиастах и ​​благотворителях, и они за это еще и платят собственной головной болью. "Инициатив довольно мало, и они точечные. Там что-то собрали, здесь. И, собственно, такая же несобранная у них коммуникация и аудитория, которая не расширяется активно, — говорит Дарья Марусик, участница движения sustainable fashion ("устойчивая" мода), координатор Fashion Revolution UA ​​и глава отдела коммуникаций Ukrainian Fashion Week. — Если появится в этом какая-то системность, и люди будут точно знать, кому что нести, то сознательных потребителей станет больше. Дело перейдет на другой уровень".



Дарья Марусик

А на локальном уровне, по словам активистки, действуют только благотворительные и социальные общественные организации, маленькие и с ограниченными ресурсами. Преимущественно они собирают вещи для гуманитарной помощи в хорошем состоянии, пригодные для дальнейшего использования. А европейского опыта вторичного использования и создания вторичной материи пока нет. "Знаю, где есть прием хлопчатобумажных вещей, они идут на производство промышленной ваты (ею потом трубы утепляют и т.д.), — рассказывает Марусик. — Европейского опыта вторичного использования пока не имеем".

В магазины секонд-хенда украинские вещи, кстати, тоже не принимают.

Эксперт перечисляет организации, принимающие одежду для социальных проектов. "Думаю, "Украина без мусора" рассматривает переработку тканей как проект на будущее.



Благотворительный магазин "Ласка"

У благотворительного комиссионного магазина "Ласка" была идея создать сортировочную станцию ​​текстиля, но пока эту функцию выполняют их магазины", — говорит Дарья Марусик. На проект, который позволил бы "Ласке" принимать и сортировать больше одежды, потребовалось около 320 тысяч грн. Их пытались собрать с помощью платформы "Спильнокошт". "Собрали только половину суммы, ее забрали на развитие магазинов, — вспоминает Марусик. — Хотя инициатива широко освещалась, видимо, люди еще не готовы давать на такое деньги". В то же время, например, дизайнеры бренда KseniaSchnaider, по словам Дарьи, ежегодно перешивают 5-5,5 тонн денима из секонд-хендов на стильую одежду, которая пользуется спросом.



Дизайнеры бренда KseniaSchnaider перешивают в стильную одежду 5-5,5 тонн денима из секонд-хендов

Масштабная переработка одежды кажется Дарье неплохой бизнес-идеей на будущее. Сегодня это пока не рентабельно, и вообще время ответственного потребления еще не пришло. "Украинцы больше озабочены курсом доллара, ежедневными бытом и заботами, чем им, — считает Марусик. — Хотя тема вполне активно пропагандируется, она еще не имеет эмоционального отклика".

Просят хорошее, а сдают хлам

Недавно Дарья Марусик заметила в Киеве на Оболони, напротив одного из ТРЦ, большой бокс для сбора подержанной одежды. "И объявление — сбор вещей приостановлен и неизвестно, когда возобновится, — рассказывает Марусик. — Все потому, что люди начинают инициативу, а потом на каком-то этапе понимают, что это слишком ресурсозатратно и они дальше не справятся с потоком". То, что в развитых странах автоматически идет на высокотехнологичную переработку, в Украине, если не забивает шкафы и чердаки, то ложится мертвым грузом на плечи активистов.

Наталья Саноцкая, заместитель председателя совета общества взаимопомощи "Оселя", рассказывает, как организация первой в Украине вводила сбор вещей в контейнеры. До сообщества собирала одежду в Львове для малообеспеченных автомобилями. "В 2013-м году нам никто даже не хотел такой контейнер изготовить. Были деньги только на один контейнер, и ради такого заказа предприниматели не хотели делать чертежи", — вспоминает Саноцкая. Только по просьбе влиятельного львовянина один предприниматель все же взялся за заказ. Теперь к нему как к автору уникального проекта обращаются за контейнерами организации чуть ли не всей Украины, а во Львове их “Оселя” поставила уже 27.



"Оселя" первой в Украине ввела сбор вещей в контейнеры

Оказалось, горожане были готовы отдавать вещи ("Оселя" провела масштабную просветительную работу). "Вещи сортируем на фракции. Просим людей отдавать только пригодные к использованию одежду, игрушки, обувь, аксессуары, — рассказывает Саноцкая. — Но часто они не могут объективно оценить состояние своей одежды». И тогда волонтеры вынимают из боксов тонны хлама, который даже бездомным не предложишь. "Стараемся их не выбрасывать: джинсы отдаем на перешивания перчаток для строителей, что-то покупает у нас дизайнер из Киева, — рассказывает заместитель председателя совета сообщества. — Хлопок идет на переработку, другую одежду берут автосервисы для чистки деталей". Что-то идет на утепление будок в приюте для животных, во время обострения боевых действий из вещей плели маскировочные сетки, отправляли их на фронт — утепляться.

Но слишком многие вещи сдают в таком состоянии, что место им только на помойке. И они создают для общественных активистов огромную проблему. "В среднем ежемесячно собираем 60 тонн вещей. 40% идет на «переиспользование», а остальное — мусор, — описывает масштаб беды Наталья Саноцкая. — Утилизации требует минимум 20 тонн мусора ежемесячно". Он накапливается и неделями ждет вывоза на свалки. Вывозить — очень дорого для некоммерческой организации, которая отдает хорошие вещи за благотворительные взносы, которые идут потом на питание бездомных и содержание санитарной организации для них. Несколько лет назад контейнеры еще и регулярно грабили. Даже пришлось убрать один из боксов — одежду не только воровали, но и разбросали по округе, что не понравилось жителям. Самое неприятное, что вандалы еще и ломали замки и вредили сами боксы.

Получается, хочешь сделать доброе дело — будь готов к комплексу проблем. Поскольку у благотворителей цель — получить вещи в состоянии на 8-10 баллов из 10-ти, а у граждан — избавиться от того, что давно и на "двойку" не тянет.

Утопая в "благотворительном" мусоре

Нереализованное желание избавиться от ненужных вещей (не тратя собственные время и деньги) выливается в злоупотребление чужим временем и доверием. В поисках, куда бы деть пакеты, украинцы сплавляют собственный мусор волонтерам. Мол, главное — принести, а там разберутся. Взялись помогать — ну помогайте!

"Когда произошла авария на свалке, и Львов охватил мусорный кризис, в наши боксы массово выбрасывали всевозможные отходы. Я думала, мы вообще не выживем — за какие деньги все это вывозить?", — вспоминает Саноцкая. Два года она потратила на общение с городским советом, объясняя чиновникам, что речь о городском мусоре, а не отходах "Осели". "Отходы, которые генерирует наша кухня или офис, сортируются и вывозятся по договору, — рассказывает Наталья. — А то, что собираем по городу, не наше, мы фактически выполняем работу перевозчиков, снижая объем мусора в мусорных баках". Не было бы благотворительных боксов, люди выбрасывали бы старые вещи туда. "Оселя" добивалась, чтобы городской совет внес в бюджет города статью расходов на вывоз этого мусора. Ведь после мусорного кризиса город лишается отходов по сложной схеме, и тарифы на вывоз довольно высоки. По данным Сергея Бабака, заместителя городского головы Львова по вопросам безопасности города, в зависимости от перевозчика, тариф составляет от 718 до 803 грн за тонну отходов. И благотворительная организация ежемесячно должна платить за чужой мусор 15-16 тыс. грн. Но за счет города оплачивать эти последствия благотворительности не согласились. "Сейчас перевозчики Львова выручают на добровольно-благотворительной основе, — говорит Саноцкая. — Но это довольно сложно, потому что нужно каждый раз звонить, просить".

С подобными проблемами столкнулась и основательница социального проекта "Бесплатный магазин ДякуЮ" Юлия Гребнева. В Чернигове магазин наладил прием вещей для нуждающихся, которым предлагались вполне приличные вещи. Но в начале декабря Юлия написала возмущенный пост на странице проекта в соцсети: "Наболело, Накипело! такого ужаса у нас еще не было!". Однажды магазин получил 16 узлов сущего хлама. "Вы может думаете, что грязная тряпка для пола нужна нуждающимся людям? Или засохшие шкурки от апельсина кому-то нужны, и пустые банки из-под краски?» — обратилась Юлия к пользователям. В пакетах волонтеры нашли также старые фотоархивы, детские рисунки, даже письма… Похоже, некоторые считают социальные магазины чем-то вроде свалок и приносят волонтерам все, от чего почистили бабушкины квартиры .

Европейские традиции: жертвовать и перерабатывать

Во многих европейских странах культура сознательного потребления — неотъемлемая часть повседневной жизни уже давно, говорит Дарья Марусик. "Сортировать мусор, сдавать одежду на повторное использование, минимизировать упаковки там — давняя привычка, — говорит поклонница "устойчивой" моды. — Это поддерживается как на государственном уровне, так и на коммерческом: компании заинтересованы в таком подходе, поскольку активно используют вторсырье для создания энергии, материалов для новых вещей.

В Германии, например, действует целая инфраструктура утилизации, переработки вещей и обмена ими, рассказывает Юлия Стриплинг, тревел-эксперт, руководитель проекта самостоятельных путешествий MakeMyTrip.ua и ныне жительница Франкфурта. По ее словам, в Германии нет сложностей, чтобы сдать, подарить вещи – специальные контейнеры для одежды и обуви есть в каждом районе, часто еще и в крупны ТРЦ, в офисах общественных организаций.



Специальные контейнеры для старой одежды и обуви есть в каждом районе немецких городов

В селах, частных секторах, где нет боксов, жителям заранее сообщают о сборе вещей на общественные нужды в определенное время. Просят подготовить для этого одежду и выставить перед входной дверью — в указанное время пакеты забирают. "Иногда немцы по старому-доброму обычаю просто выставляют на улицу коробки с аккуратно сложенными чистыми вещами, и любой может выбрать из них, что нужно", — рассказывает Юлия Стриплинг. Кроме того, в обществе дискутируют о том, чтобы заставить производителей одежды собирать свою продукцию, изношенную клиентами. Мол, производитель должен нести ответственность за весь жизненный цикл своего продукта. И пока дела идут неплохо: по данным Федеральной ассоциации вторсырья и утилизации (BVSE) ежегодно по стране собирают около миллиона тонн старых вещей. Около половины годится для перепродажи, что-то идет на ветошь, т.п. и только около 8% собранного сжигают.

"Быть сознательным в Германии просто: сортируем мусор, сдавай лишние вещи, обменивай их — для этого созданы все материально-технические и административно-правовые условия, — говорит Юлия. — Благотворительность здесь, деятельность, связанная с гуманитарной помощью не облагаются налогом". "У нас же, учитывая, сколько движений нужно сделать на пути к сознательному потреблению, непонятно, насколько этот путь экологичен", — рассуждает Марусик. По крайней мере, коммунальных предприятий, которые собирали бы старую одежду от населения, в Киеве нет, сообщили нам в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры. В столице Украины бывшую в употреблении одежду рассматривают исключительно как бытовые отходы, а не ресурс. План переработки или переиспользования вещей нет".

"Киевкоммунсервис" делит мусор всего на две фракции и одежду отдельности не сортирует, — сообщили в пресс-службе департамента. — Но сейчас внедряется раздельный сбор мусора, поэтому в будущем, возможно, начнет".

Это пока все…

Татьяна Негода, Киев

По материалам: ukrinform.ru