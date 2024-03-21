Украинский лидер сообщил, что сегодня на Киевщине было сбито более 30 ракет, среди которых есть аэробаллистическая. По словам Зеленского, в результате атаки ВС РФ на столицу есть пострадавшие, информирует «НБН».

Глава государства подчеркнул, что российские захватчики в нашей стране устраивают такой террор каждый день и каждую ночь. Президент отметил, что мировое единство способно остановить эти атаки, предоставляя Украине системы противовоздушной обороны.

Гарант заявил, что у армии Путина нет ракет, которые могли бы обойти ЗРК Patriot и другие современные комплексы ПВО, отметив, что сейчас их защита нужна в нашей стране.

Лидер украинцев отметил, что союзники Киева могут предоставить ему дополнительные установки противовоздушной обороны, если у них будет достаточно политической воли для такого шага. Зеленский добавил, что нашей стране необходима поддержка партнеров, чтобы показать РФ, что террор всегда в проигрыше.

Напомним, 20 марта глава государства отреагировал на ракетный обстрел Харькова, призвав союзников передать системы ПВО для защиты приграничных регионов.