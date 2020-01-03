В «ЛНР» формируют боевые разведгруппы из наркоманов – что задумали оккупационные «власти»

Сегодня, 3 января, стало известно о том, что диверсионно-разведывательные группы «ЛНР» будут состоять из тех, кто не смог пройти тест на наличие наркортических средств в организме. Иными словами, оккупационные власти «ЛНР» буквально будут набирать в свои отряды наркоманов и алкоголиков.

Об этой сообщило издание «Восточный Вариант», передает «НБН».

«Если анализ на наличие наркотических веществ будет положительный, такие бойцы будут входить в отряд диверсионно-разведывательных групп. Они будут работать в тылу супостата. Правительство намерено отправлять каждый день по несколько таких групп для диверсий в тылу. Нужно не давать покоя укропам. Ни минуты покоя у них не будет. Но при этом, конечно, Минские договоренности не будут нарушены!!!», — говорится в сообщении.

Неизвестно, почему в «ЛНР» решились на такой радикальный шаг. Эксперты ничего не сообщили по этому поводу. Однако у людей уже есть свои теории по поводу этого.

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