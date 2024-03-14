Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Sky News.

Так, в заявлении пресс-секретаря правительства Германии говорится следующее:

Президент Украины и канцлер Германии пришли к согласию, что конструктивны диалог между сторонами будет продолжен. В частности, преследуя цель глобальной поддержки мирного решения было также договорено оставаться в тесном контакте.

В свою очередь в своем ТГ-канале украинский президент сообщил, что он имел разговор с Шольцом, в котором стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

Дословно из заявления украинского лидера:

В ходе диалога было обсуждено развитие оборонного сотрудничества как на уровне государства, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса, а также локализацию оборонного производства в Украине. Были переданы приоритетные потребности нашей страны и защитников Украины в бронированной технике, артиллерии, а также противовоздушной обороне.

Помимо всего прочего стороны обменялись также мнениями про результатам Конференции по поддержке Украины в Париже, двадцать шестого февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине при участии Олафа Шольца, Дональда Туска, а также Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шольц в очередной раз отверг передачу Украине ракет Taurus.