«Лицемер и лжец»: Игорь Мосийчук набросился с обвинениями на Святослава Вакарчука

Бывший нарпед раскритиковал Вакарчука за то, что тот раскритиковал Зеленского.

У себя в Telegram Мосийчук написал, что лидер партии «Голос» — лицемер и лжец. Причиной негодования стало одно высказывание Вакарчука, который тот сделал ещё в 2014 году.

Об этом передает «НБН«.

«Ещё в 2014 году Вакарчук говорил «какая разница», как сейчас говорит Зеленский! Но теперь он критикует президента за новогоднее поздравление, стишки пишет! Противно от такого лицемерия!

Пусть вся страна знает, какой Святослав Вакарчук лжец и лицемер!».