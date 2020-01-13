Зеленский назначил государственные премии в сфере науки и техники

Общество
Таисия Слепцова0
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Зеленский назначил государственные премии в сфере науки и техники

Президент Владимир Зеленский назначил Государственные премии Украины в сфере науки и техники 2019 года.

Соответствующий указ №4/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Присудить Государственные премии Украины в сфере науки и техники 2019 года", — отмечается в документе.

Премии присуждены за 12 работ с участием в общей сложности более 90 специалистов.

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Размер премии установлен на уровне 300 тысяч гривен каждая.

По материалам: ukrinform.ru


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