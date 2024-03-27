Экс-командующий армией США в Европе в интервью «ВВС Украина» предположил, что глава немецкого правительства Олаф Шольц не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты, так как считает, что они будут использованы для атаки на Крымский мост, информирует «НБН».

По словам советника НАТО, канцлер ФРГ опасается, что, если ВСУ ударят по мосту оккупантов с помощью Taurus, Российская Федерация отомстит его стране ядерным оружием. Генерал-лейтенант в отставке считает, что это странная логика.

Ходжес убежден, что разрушение Керченского моста станет унижением для кремлевского диктатора и создаст серьезные проблемы для логистики захватчиков. Он считает, что Силы обороны могут уничтожить эту конструкцию и без немецких ракет, но для этого понадобится больше ударов.

Бывший командующий американскими войсками в Европе добавил, что Украина так или иначе должна разрушить Крымский мост в этом году.

Ранее Ходжес рассказал, как Киев должен реагировать на призывы США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.