Дело Шеремета: рассмотрение апелляции Дугарь перенесли

Печерский районный суд Киева 24 января продолжит рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения Яне Дугарь — фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Такое решение в среду огласил судья Роман Новак, сообщил в комментарии Укринформа адвокат Николай Ореховский.

“Суд перенес избрание меры пресечения на 24 января, чтобы получить материалы дела, в котором ему применили меру пресечения и которое сейчас находится в Киевском апелляционном суде”, — сказал он.

Начало заседания запланировано на 11.30.

Читайте также: Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции Дугарь

Как сообщалось, 13 декабря 2019 года Печерский райсуд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Срок его действия истекает 8 февраля 2020 года. Защита Дугарь подала ходатайство об изменении меры пресечения.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил 12 декабря 2019 года. Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

По материалам: ukrinform.ru