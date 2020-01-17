Рада приняла постановление для улучшения социальной защиты детей

Верховная Рада приняла постановление 2672 "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине".

Документ поддержал 351 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.

Постановление предлагает утвердить комплекс мер для улучшения положения украинских детей и совершенствования деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине.

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Так, Рада постановила Кабинету министров принять ряд мер "в связи с накоплением проблемных вопросов в сфере обеспечения и защиты прав ребенка, возникновением новых вызовов, связанных с вооруженным конфликтом на востоке страны, бессистемным реформированием базовых процедур и структур, задача которых состоит в обеспечении и соблюдении прав детей, которые составляют шестую часть украинского социума".

По материалам: ukrinform.ru