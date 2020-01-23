Епифаний поздравил Филарета с днем рождения

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил почетного патриарха Филарета с днем ​​рождения.

Поздравление опубликовала пресс-служба ПЦУ.

"Ваша работа, которая стала важной основой для получения Украинской церковью Томоса об автокефалии, навсегда станет для нас примером служения и жертвенности. Пусть Всемилостивый Господь благословит нас единством, сподобит Вас и в дальнейшем быть преданным Божией правде и делу утверждения нашей единой независимой автокефальной поместной Украинской православной церкви ", — говорится в поздравлении.

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Митрополит Епифаний пожелал почетном патриарху Филарету мудрости от Бога, здоровья и всего, что во благо.

Почетном патриарху Филарету сегодня исполнился 91 год.

По материалам: ukrinform.ru