Увольняет работников птицефабрики: люди на митинге за отставку Сытника не могут ответить, почему пришли

В центре Киева в эти минуты проходит акция протеста против главы Национального актикоррупционного бюро Артема Сытника.

Как сообщает «Pavlovsky News», акция выдается довольно масштабной и в неё явно вложили немало денег, передает «НБН«.

Под Кабмин пригнали фуры с огромными баннерами против Артема Сытника, есть и немало участников митинга… Но вот зачем они пришли ответить могут не все.

В частности, один из митингующих заявил, что глава НАБУ увольняет людей с птицефабрики.

Сейчас же протестующие перекрыли улицу Грушевского.

❗️Кто-то явно хорошо заработал? В Киеве проходят митинги против главы НАБУ Артема СытныкаОрганизаторы акции не пожалели финансов. Подогнали под Кабмин фуры с большими баннерами против Сытныка. Особенно повеселили ответы людей, почему они пришли на митинг. Оказывается, потому что глава НАБУ увольняет людей с птицефабрики🙂Протестующие в результате перекрыли улицу Грушевского. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 19. Februar 2020

Напомним, ранее мы писали, что Аваков «наехал» на Сытника.