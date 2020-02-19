Увольняет работников птицефабрики: люди на митинге за отставку Сытника не могут ответить, почему пришли
В центре Киева в эти минуты проходит акция протеста против главы Национального актикоррупционного бюро Артема Сытника.
Как сообщает «Pavlovsky News», акция выдается довольно масштабной и в неё явно вложили немало денег, передает «НБН«.
Под Кабмин пригнали фуры с огромными баннерами против Артема Сытника, есть и немало участников митинга… Но вот зачем они пришли ответить могут не все.
В частности, один из митингующих заявил, что глава НАБУ увольняет людей с птицефабрики.
Сейчас же протестующие перекрыли улицу Грушевского.
❗️Кто-то явно хорошо заработал? В Киеве проходят митинги против главы НАБУ Артема СытныкаОрганизаторы акции не пожалели финансов. Подогнали под Кабмин фуры с большими баннерами против Сытныка. Особенно повеселили ответы людей, почему они пришли на митинг. Оказывается, потому что глава НАБУ увольняет людей с птицефабрики🙂Протестующие в результате перекрыли улицу Грушевского.
Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 19. Februar 2020
Напомним, ранее мы писали, что Аваков «наехал» на Сытника.