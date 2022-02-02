Организовали демонстрацию члены сообщества «Мова об’єднує». Украинцы вышли под здание парламента и потребовали от украинского руководства придерживаться языкового закона.

Протестующие ожидают, что нормативно-правовые акты будут соответствовать закону о языке. Кроме того, люди требуют от Госагенства по вопросам кинопрокатных удостоверений отменить показал фильмов и сериалов на русском языке, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Под Кабмин привели «Владимира Путина»: один из участников протеста надел маску с лицом главы Российской Федерации. «Российский лидер» сел на стул, держа в руках огромный макет ТВ-пульта, которым «переключал каналы» с русскоязычным контентом.

«Путин» рассказывал, насколько прекрасно смотреть на фильмы с сериалы, которые повествуют о «дружбе между гражданами РФ и их братьями меньшими из Украины».

Отметим, что после вступления в силу языкового закона летом прошлого года, некоторые телеканалы сделали украинскую озвучку для фильмов и сериалов, которые были сняты на русском языке.

Например, в прошлом году ТВ-канал «1+1» перевел на украинский язык сериал «Сваты». Многих зрителей возмутил некачественный перевод, сделанный в спешке, который, по их мнению, испортил кинокартину.