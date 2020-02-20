«Слуга народа» в Раду ходит с Prada: депутатка засветилась с дорогим аксессуаром

Депутат он партии «Слуга народа» Виктория Кинзбурская с Харьковской области пришла на заседание в Верховную раду с дорогой сумкой от известного бренда Prada. Хотя до избрания в парламент она была «простым» чиновником.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

На это сразу обратили внимание. Журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook поделилась фотографиями и впечатлениями.

«Согласно декларации, поданной в 2019 году, ее годовая зарплата составила всего лишь 87 225 гривен на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области», – написала Стешенко.

Также журналист добавила, то, что в Раду Кинзбурская пришла с известной и очень узнаваемой сумкой от Prada стоимостью 62 776 гривен, не выглядит простым совпадением.

«Это на 20 000 грн. больше даже ее месячной зарплаты без «депутатских», – подчеркнула Стешенко.

При этом она отметила, что согласно декларации нардепа, ее семья не шикует. В частности, в собственности они имеют только бюджетное авто 2016 года, квартиру и даже кредит.

Ранее сообщалось о том, что «слуга народа» Безгин отправил Рабиновича в один конец.