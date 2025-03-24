Спецпосланник США Стив Уиткофф в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону заявил, что жители Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья проголосовали на «референдуме» за то, чтобы быть под контролем РФ. Также политик считает, что кремлевский диктатор не намерен захватывать всю Украину и Европу.

Мережко в эфире «Радио Свобода» прокомментировал высказывания соратника Трампа, пишет издание «НБН».

Нардеп назвал слова американского чиновника «позорными, шокирующими заявлениями» и обвинил его в ретрансляции российской пропаганды.

Председатель комитета ВРУ по внешней политике, утверждает, что глава Белого дома должен отозвать Уиткоффа с должности специального посланника и дезавуировать его высказывания, которые повторяют нарративы Путина, ведь они противоречат политике Вашингтона.

Как сообщалось, в МИД Бельгии призвали ЕС ответить на торговую войну Трампа.