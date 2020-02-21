В Египте в гробнице Тутанхамона обнаружили скрытую камеру, это может быть местом упокоения Нефертити

В гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей археологи обнаружили скрытую камеру, которая может быть местом упокоения его матери, царицы Нефертити.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на golos.ua.

Нефертити является одной из самых известных женщин Древнего Египта. Она правила страной на протяжении 17 лет с 1353 по 1336 год до нашей эры. Место ее захоронения до настоящего времени не найдено.

Во время обследования гробницы Тутанхамона георадаром, прибор показал, что в нескольких метрах от комнаты, где лежала мумия фараона, есть коридоры, которые ведут в отдельное помещение примерно 9,5 м шириной и высотой 1,8 м.

Ученые давно предполагали, что Тутанхамон был похоронен рядом с матрью Нефертити. Царица при жизни имела огромное влияние, и ее последним пристанищем должна была стать именно Долина Царей.

По мнению археологов, гробница Тутанхамона слишком мала для фараона, и многие замурованные помещения до сих пор не удалось открыть. Помещения расположены на одной глубине, вероятно, их прорыли в один и тот же период. Возможно в одном из этих помещений и находится мумия правительницы Египта Нефертити.

Захоронение Тутанхамона было обнаружено в 1922 году. Это открытие вызвало сенсацию и до сих пор считается одним из крупнейших в египтологии.

Ученые египтологи намерены продолжать работу и раскрыть новые тайны древних фараонов.

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