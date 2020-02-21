В Египте в гробнице Тутанхамона обнаружили скрытую камеру, это может быть местом упокоения Нефертити

Общество
Ник Петров0

В гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей археологи обнаружили скрытую камеру, которая может быть местом упокоения его матери, царицы Нефертити.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на golos.ua.

Царица Египта Нефертити.
В гробнице Тутанхамона может быть камера с мумией его матери Нефертити. Фото: golos.ua.

Нефертити является одной из самых известных женщин Древнего Египта. Она правила страной на протяжении 17 лет с 1353 по 1336 год до нашей эры. Место ее захоронения до настоящего времени не найдено.

Во время обследования гробницы Тутанхамона георадаром, прибор показал, что в нескольких метрах от комнаты, где лежала мумия фараона, есть коридоры, которые ведут в отдельное помещение примерно 9,5 м шириной и высотой 1,8 м.

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Ученые давно предполагали, что Тутанхамон был похоронен рядом с матрью Нефертити. Царица при жизни имела огромное влияние, и ее последним пристанищем должна была стать именно Долина Царей.

По мнению археологов, гробница Тутанхамона слишком мала для фараона, и многие замурованные помещения до сих пор не удалось открыть. Помещения расположены на одной глубине, вероятно, их прорыли в один и тот же период. Возможно в одном из этих помещений и находится мумия правительницы Египта Нефертити.

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Захоронение Тутанхамона было обнаружено в 1922 году. Это открытие вызвало сенсацию и до сих пор считается одним из крупнейших в египтологии.

Ученые египтологи намерены продолжать работу и раскрыть новые тайны древних фараонов.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли останки 10 метрового великана.


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