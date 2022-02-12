Сообщает Express.co, передает «НБН«.

Эксперты из Музея естественной истории выяснили, что люди отправились в южную Францию во время ледникового периода более 50 000 лет назад. Доказательства, 54 000-летний зуб ребенка homo sapiens, также свидетельствуют о том, что люди прибыли в Европу гораздо раньше, чем считалось (40 000 лет назад). Зуб, который принадлежал человеческому ребенку, был найден в Гротте Мандрин, в долине Роны.

Это также может указывать на то, что люди вступили в контакт с неандертальцами гораздо раньше, чем считалось вначале.

Исследователи подозревают, что наши древние предки не задержались надолго, а позже покинули это место только для того, чтобы быть замененными неандертальцами.

Но эксперты считают, что современные люди вернулись снова около 45 000 лет назад.

Профессор Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории считает, что эта находка демонстрирует, что прибытие современных людей в Европу еще сложнее, чем было известно ранее.

Это действительно говорит о том, что современные люди пытались утвердиться в Европе снова и снова, прежде чем они в конечном итоге преуспели.

Исследователи обнаружили зубы пещерных людей, разбросанные между различными слоями, что говорит о том, что они произошли примерно от семи разных людей, в доказательство версии о их пребывании там.

В Индонезии были проведены не менее захватывающие раскопки с неожиданным открытием.