В Николаеве участники АТО публично унизили человека: оскорбленные бойцы пошли на крайнее меры

В Николаеве радикально настроенные участники АТО жестко обошлись с водителем маршрутного автобуса. За отказ в бесплатном обслуживании, мужчину публично унизили и выложили запись издевательств в интернет.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Ветеран АТО и инвалид Александр Беспалов стал участником конфликта с водителем, который отказался вести его на льготной основе. Между мужчинами завязался спор и ветерану АТО нанесли удар. После этого, ветеран обратился к товарищам и они сообща «высекли» водителя и публично унизили его, заставив встать на колени и извиниться.

На видео можно видеть, как группа молодых людей заставляют водителя встать на колени. В ходе этого они предупредили других граждан о том, что с каждым, кто обойдется неуважительно с военными, они поступят подобным образом. Видимо правоохранители посчитали инцидент исчерпанным и никаких последующих разбирательств не последовало.

Напомним, как сообщалось ранее, США признали популярную организацию РФ террористической: меры Запада против радикалов.