О том, что подобные заявления Москвы, касающиеся ответного потенциального размещения большего количества ядерных ракет, вызывают определенную степень беспокойства у Вашингтона, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное заместителем спикера Госдепартамента США Ведантом Пателем в период трансляции на YouTube-канале Reuters.

По словам Пателя, любая риторика РФ относительно использования или развертывания ядерных боеголовок провоцирует повышение беспокойства у США, — «и является тем, на что мы будем продолжать обращать пристальное внимание».

Замспикера Госдепа добавил, что государство-террорист регулярно делает и говорит аналогичные вещи, часто ударяя себя в грудь — в частности, на протяжении достаточно длительного времени, «начиная даже с первых месяцев их агрессии в Украине».

Патель резюмировал:

Поэтому я просто не хочу спекулировать. Но мы, конечно, продолжаем внимательно следить за ситуацией.

Ранее мы писали о том, что Буданов называл причины, по которым он не верит в применение ядерного оружия РФ в случае потери контроля над Крымом.